INPS comunica: questi perderanno gli assegni familiari nel 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’inizio del nuovo anno tantissimi italiani perderanno vari assegni familiari. Ecco spiegato il motivo e cosa accade Sono centinaia di migliaia le famiglie italiane che, a partire dal 1° gennaio, possono fare richiesta per l’Assegno unico e universale, la nuova misura introdotta in busta paga che ingloberà e sostituirà le prestazioni e detrazioni in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con l’inizio del nuovo anno tantissimi italianivari. Ecco spiegato il motivo e cosa accade Sono centinaia di migliaia le famiglie italiane che, a partire dal 1° gennaio, possono fare richiesta per l’Assegno unico e universale, la nuova misura introdotta in busta paga che ingloberà e sostituirà le prestazioni e detrazioni in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : INPS comunica: questi perderanno gli assegni familiari nel 2022 - #comunica: #questi #perderanno - francosechi11 : @INPS_it Si…si…certo…grazie per la pazienza e per l’integrazione del chiarimento. Non voglio essere polemico ma un’… - AteneoWeb : L'Inps comunica le modalità operative per presentare domanda di congedo parentale per genitori lavoratori con figli… - CGILModena : RT @CgilInca: ?? PENSIONE D'INVALIDITÀ A CHI LAVORA ?? L'Inps comunica che il diritto a tale prestazione economica sarà riconosciuto anche q… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Pensione di invalidità a chi lavora: il messaggio di Inps: Recependo la novità legislativa contenuta nel decreto fiscal… -