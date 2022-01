Infortunio Bonucci, l'esito degli esami: rischia di saltare il Napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Allarme in difesa per Massimiliano Allegri in vista della sfida con il Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 21 all'Allianz Stadium. Dopo Chiellini, in quarantena perché positivo al... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Allarme in difesa per Massimiliano Allegri in vista della sfida con il, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 21 all'Allianz Stadium. Dopo Chiellini, in quarantena perché positivo al...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Bonucci Allarme Juventus - Napoli, UFFICIALE: si ferma un altro big Oggi la Juventus ha invece comunicato le condizioni di Leonardo Bonucci, che ha accusato un infortunio negli scorsi giorni ed è a forte rischio per il big match contro gli azzurri. Ecco le condizioni ...

Addio 2021, un anno dalle forti tinte tricolori! ... mentre dall'altro Insigne sbeffeggia la difesa belga e Bonucci - Chiellini spengono ogni azione ... Grande fu infatti la delusione di non partecipare all'Olimpiade di Rio per infortunio, così come ...

Dopo Chiellini la Juventus perde anche Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra per lui Dopo Giorgio Chiellini Allegri perde anche Bonucci per infortunio. Questo il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale. “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento ...

