(Di lunedì 3 gennaio 2022): “Il Mondiale ogni due anni funziona. Gli Europei potrebbero avere la stessa cadenza. Bisogna utilizzare il Var con buon senso” Gianni, presidente della, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Mentre da più parti e tra molti addetti ai lavori si pensa che si stia giocando troppo e queste continue partite in campo nazionale ed internazionale poprebbero essere una delle cause predominanti per i continui e numerosi infortuni dei calciatori, arriva anche il parere di, in antitesi a quanto sopra esposto. Queste le sue parole:OGNI DUE ANNI? “Mondiale ogni 2 anni non è una richiesta mia ma del Congressoche hauno studio di fattibilità. -afferma– Abbiamo fatto uno studio molto ...

Advertising

Enzovit : Infantino: ''Ecco cosa ha chiesto la Fifa per i Mondiali e gli Europei...'' - LodiLiberale : ecco il programma degli eventi previsti per il mese di gennaio 2022. Iniziamo domani sera, lunedì 3, con l'Azione U… -

Ultime Notizie dalla rete : Infantino Ecco

CalcioMercato.it

Gianni, presidente Fifa, ha parlato dei nuovi progetti che riguardano il futuro del calcioGianni, presidente della Fifa, ha parlato dei temi attuali che riguardano il calcio italiano e globale: Stadio Paolo Rossi? Non esiste essere contrari a Pablito. Tutti gli italiani dobbiamo ...Nel solo 2019, come ha ricordato il presidente della Fifa Gianni, su 7 miliardi spesi per il mercato, 700 milioni sono andati in provvigioni per gli agenti", aggiunge la società gigliata, ...Mondiali ogni 2 anni. E magari anche Europei ogni 2 anni. E’ il calcio del futuro, immaginato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. L’idea di una Coppa del Mondo biennale avanza. Il progetto no ...Gianni Infantino, presidente Fifa, ha parlato dei nuovi progetti che riguardano il futuro del calcio; i dettagli ...