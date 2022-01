Infantino e i Mondiali ogni 2 anni: “Anche Europei potrebbero essere biennali” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mondiali ogni 2 anni. E magari Anche Europei ogni 2 anni. E’ il calcio del futuro, immaginato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. L’idea di una Coppa del Mondo biennale avanza. Il progetto non riscuote consenso tra i club Europei, già costretti a gestire i giocatori all’interno di calendari intasati e a dir poco complessi. Infantino, però, rilancia: “Cosa succederebbe agli Europei con il mondiale biennale? Anche gli Europei potrebbero Anche aver luogo ogni due anni”, dice il presidente della Fifa a ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “In Europa c’è contrarietà perché c’è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022). E magari. E’ il calcio del futuro, immaginato dal presidente della Fifa, Gi. L’idea di una Coppa del Mondo biennale avanza. Il progetto non riscuote consenso tra i club, già costretti a gestire i giocatori all’interno di calendari intasati e a dir poco complessi., però, rilancia: “Cosa succederebbe aglicon il mondiale biennale?gliaver luogodue”, dice il presidente della Fifa a ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “In Europa c’è contrarietà perché c’è ...

