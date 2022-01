Incredibile Messi, il dj argentino accusato del suo contagio! Pesanti offese nei suoi confronti (Di martedì 4 gennaio 2022) Lionel Messi nei guai. Per lo meno mediatici. Della sua ultima positività al Covid-19 certo già si sapeva, ma emergono dei retroscena inaspettati e clamorosi. Nel mirino infatti ci sarebbe il dj argentino: il musicista aveva preso parte alla festa in cui era presente la stella del PSG. Ma non finisce qua. Infatti il dj è stato bersagliato e accusato di aver contagiato Lionel Messi. Ma i fatti sembrano raccontare un’altra storia. Messi contagiato dal dj? Piovono Pesanti accuse, ma lui smentisce tutto Messi, Covid, dj Fernando Palacio: è questo il nome del povero dj argentino che nelle ultime è stato insultato pesantemente su Instagram. In particolare, Palacio nei giorni precedenti aveva pubblicato un fato sul noto social network in compagnia ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Lionelnei guai. Per lo meno mediatici. Della sua ultima positività al Covid-19 certo già si sapeva, ma emergono dei retroscena inaspettati e clamorosi. Nel mirino infatti ci sarebbe il dj: il musicista aveva preso parte alla festa in cui era presente la stella del PSG. Ma non finisce qua. Infatti il dj è stato bersagliato edi aver contagiato Lionel. Ma i fatti sembrano raccontare un’altra storia.contagiato dal dj? Piovonoaccuse, ma lui smentisce tutto, Covid, dj Fernando Palacio: è questo il nome del povero djche nelle ultime è stato insultato pesantemente su Instagram. In particolare, Palacio nei giorni precedenti aveva pubblicato un fato sul noto social network in compagnia ...

