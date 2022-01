Incastrati 2 ci sarà la seconda stagione? Come finisce la serie Netflix con Ficarra e Picone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Incastrati 2 ci sarà la seconda stagione ? Dopo anni di successi ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022)2 cila? Dopo anni di successi ...

Advertising

noemicantoni : @FicarraePicone ho appena finito di vedere 'Incastrati'! Ragazzi siete fortissimi e bravissimi! Una domanda se poss… - CarboneLetizia : Ieri sera ho visto Incastrati carina come serie ma non ho capito il finale forse ci sarà un seguito ? #Incastrati - JennyBrownReal : Se la #terzadose di siero sarà l'ultima... perché in manovra hanno stanziato i fondi per inocularvi almeno altre 2… - RSaltato : Ma quante volte sarà stato bocciato Picone per andare in classe con Marianna Di Martino? @FicarraePicone #Incastrati - filippopell : @FicarraePicone Bravissimi salvo e Valentino e tutto il cast. Mi sono divertito tantissimo e vorrei sapere quando c… -