In Svizzera sarà sperimentato un vaccino anti - Covid sotto forma di cerotto (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sperimentazione di nuovi farmaci e vaccini per sconfiggere il Covid sta procedento a ritmi serrati nei laboratori di tutto il mondo. Un'ottima notizia ma dato che ancora è tutto in fase di ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sperimentazione di nuovi farmaci e vaccini per sconfiggere ilsta procedento a ritmi serrati nei laboratori di tutto il mondo. Un'ottima notizia ma dato che ancora è tutto in fase di ...

Advertising

MaricaGusmitta : #Covid , la #Svizzera sperimenta un vaccino-cerotto. “Elimina le cellule infette”, ma sarà pronto non prima del 202… - MarcoSwiss : @ElTrattore Brutale… qui in svizzera si lavora… sarà una luuuuunga pausa pranzo - Massimi47715989 : #SVIZZERA SEMPRE AVANTI PERHCE L ITALIA SI DEVE SEMPRE INCASINARE LA VITA A CAUSA DI VERTICI IS… - infoitsalute : Covid, la Svizzera sperimenta un vaccino-cerotto. “Elimina le cellule infette”, ma sarà pronto non prima del … - il_piccolo : Covid, la Svizzera sperimenta un vaccino-cerotto. “Elimina le cellule infette”, ma sarà pronto non prima del 2025 -