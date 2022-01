In arrivo le nuove regole sull'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Estensione del super Green pass a tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato. La data cerchiata in rosso è quella del 5 gennaio, quando il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi. La decisione ormai è stata presa. Si è svolta una riunione, secondo quanto apprende l'AGI, tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, i tecnici del ministero della Pubblica amministrazione, della Salute e del Lavoro per discutere sulle modalità del provvedimento e superare gli ultimi ostacoli. Ovvero quali sanzioni applicare e come procedere alle sostituzioni di chi non si atterrà alle regole. L'intenzione, secondo quanto si apprende, è quella di procedere con lo stesso schema valido per il Green pass. Vale a dire, con le stesse sanzioni (e la ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Estensione del supernel pubblico e nel privato. La data cerchiata in rosso è quella del 5 gennaio, quando il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi. La decisione ormai è stata presa. Si è svolta una riunione, secondo quanto apprende l'AGI, tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, i tecnici del ministero della Pubblica amministrazione, della Salute e del Lavoro per discuteree modalità del provvedimento e superare gli ultimi ostacoli. Ovvero quali sanzioni applicare e come procedere alle sostituzioni di chi non si atterrà alle. L'intenzione, secondo quanto si apprende, è quella di procedere con lo stesso schema valido per il. Vale a dire, con le stesse sanzioni (e la ...

