In arrivo a Latina circa 9 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana con il Pnrr (Di lunedì 3 gennaio 2022) Latina – Il Comune di Latina ha ottenuto dal Ministero dell’Interno, con un finanziamento concesso dall’Unione europea attraverso lo strumento NextGeneration Eu, un contributo di 8.824.604,45 euro per cinque interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, per l’attività progettuale messain campo e che oggi consente all’amministrazione di cogliere i frutti di tanto lavoro. “Un altro finanziamento importante che rientra nel Pnrr, quasi 9 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai fondi ottenuti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Il Comune diha ottenuto dal Ministero dell’Interno, con un finanziamento concesso dall’Unionepea attraverso lo strumento NextGeneration Eu, un contributo di 8.824.604,45per cinquedivolti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di, Damiano Coletta, per l’attività progettuale messain campo e che oggi consente all’amministrazione di cogliere i frutti di tanto lavoro. “Un altro finanziamento importante che rientra nel, quasi 9diche si vanno ad aggiungere ai fondi ottenuti ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : In arrivo a Latina circa 9 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana con il Pnrr - Il Faro Online , pi… - Latina_Oggi : In Serie, gennaio 2022: ecco le novità in arrivo in tv e in streaming Nuovo anno, nuovi palinsesti: quali sono le n… - cosimimiriglian : Dalla presentazione di Latina 1 nuovo 'en plein': in questo primo giorno di gennaio che regala sempre tanta fiducia… - Latina_Oggi : Covid, modifiche in arrivo: meno quarantena per vaccinati, sarà di 5 giorni Il governo ha convocato il Cts per ogg… -