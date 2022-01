Impennata di ricoveri in Campania, il tasso di positività si attesta al 13,64% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Crescono vertiginosamente i ricoveri in degenza ordinaria in Campania. Si contano infatti 32 posti letti occupati in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i contagi, oggi sono 6.653 su 48.768 tamponi processati nella Regione. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino giornaliero. Impennata di ricoveri in Campania, il tasso di positività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Crescono vertiginosamente iin degenza ordinaria in. Si contano infatti 32 posti letti occupati in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i contagi, oggi sono 6.653 su 48.768 tamponi processati nella Regione. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino giornaliero.diin, ildiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

