Il Watford blocca Sarr, ultimatum del Senegal: «Liberatelo per la Coppa d'Africa» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Senegal e il Watford pronti allo scontro diplomatico. Il club inglese non vuole lasciar partire Sarr per la Coppa d'Africa La Coppa d'Africa è alle porte ma ci sono calciatori che non hanno ancora raggiunto la propria Nazionale. Tra questi c'è Sarr che il Watford non ha ancora liberato per permettergli di aggregarsi al suo Senegal. E la Federcalcio Senegalese è pronta allo scontro. In un comunicato ha intimato al club inglese di lasciare partire il calciatore entro oggi, altrimenti ricorrerà alle maniere forti appellandosi alla FIFA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

