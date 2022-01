Il vescovo di Solsona si dimette e sposa una scrittrice di romanzi erotici | il Papa lo rimpiazza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Madrid – La diocesi di, in Spagna, ha il suo nuovo. Si tratta di monsignor Francisco Simón Conesa Ferrer. La nomina del Pontefice arriva dopo la scelta fatta dall’ex, Xavier Novell: si era dimesso ad agosto scorso e nel mese di novembre si è poito con la psicologa ecatalana Silvia Caballol, autrice died esperta di satanismo. Monsignor Ferrer è nato il 25 agosto 1961 ad Alicante. Ha compiuto gli studi ecclesiastici nel Seminario Maggiore di Orihuela-Alicante. E stato ordinato sacerdote il 29 settembre 1985. Presso l’Universidad de Navarra ha conseguito la Licenza in Teologia (1991), in Filosofia e Lettere (1992), il Dottorato in Teologia nel 1994 e in Filosofia e Lettere nel 1995. Nominato ...