Il Sudan nelle sabbie mobili | lasciato solo dall' Occidente

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Ho deciso di restituire la responsabilità e annunciare le mie dimissioni da primo ministro e dare la possibilità a un altro uomo o donna di questo nobile Paese di aiutarlo a diventare civile e democratico”. L’ormai ex primo ministro del, Aba Hamdok, dopo vari tentativi di mediazione e di fronte al perpetuare delle violenze che hanno portato a 57 i morti’inizio del golpe, ha gettato la spugna. Domenica, in un discorso televisivo, ha annunciato la sua decisione irrevocabile: “Ho cercato il più possibile di evitare che il nostro Paese scivolasse nel disastro”, ha dichiarato alla nazione, “ma nonostante i miei sforzi per raggiungere il consenso desiderato e necessario per offrire ai cittadini sicurezza, pace, giustizia e fermare lo spargimento di sangue, ciò non è accaduto”. Parole che segnano l’ennesimo tentativo fallito ...