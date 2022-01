Il ritorno di Mary Poppins, tutto sul nuovo film con una strepitosa Meryl Streep (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Il ritorno di Mary Poppins, ecco di cosa tratta e chi sono i protagonisti di questo sequel. Tutti i dettagli.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa sera su Rai 1 andrà in onda ilIldi, ecco di cosa tratta e chi sono i protagonisti di questo sequel. Tutti i dettagli.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Raiofficialnews : In prima visione “Mary Poppins – Il ritorno”, il film con Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth e Angela Lansbury.… - positanonews : #AltreNews #Copertina #bambini #ilritorno #tata Il ritorno di Mary Poppins stasera su Raiuno - zawzaw_ph : Stasera guarderò Mary Poppins il ritorno. So go che non piacerà e andrò a letto deluso. - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Il ritorno di Mary Poppins (Film) #StaseraInTV 03/01/2022 #PrimaSerata #ilritornodimarypoppins @RaiUno - EffecomeF : RT @Raiofficialnews: In prima visione “Mary Poppins – Il ritorno”, il film con Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth e Angela Lansbury. St… -