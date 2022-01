Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato a San Paolo per una sospetta occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lunedì notte il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato in un ospedale di San Paolo a causa di alcuni dolori addominali. La notizia è stata data dal sito UOL, secondo cui i medici sospettano una possibile occlusione intestinale, Leggi su ilpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lunedì notte ildel Brasilein un ospedale di Sana causa di alcuni dolori addominali. La notizia è stata data dal sito UOL, secondo cui i medicino una possibile

