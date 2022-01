Il Paradiso delle Signore 6 | come va l’operazione di Tina?

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il6, l’intervento diriesce o no? Tvserial.it.

Nello stesso periodo partecipa anche al progetto ' Ilsignore ' riadattato rispetto al romanzo di Emile Zola. Nel 2016 recita nella serie ' La strada di casa ' con la regia di Riccardo ...Anticipazioni Ilsignore 6: EZIO COLOMBO e la verità che scotta! Tanti, tantissimi dubbi in arrivo nelle nuove puntate de Ilsignore 6 , che proprio da oggi riprende la sua programmazione ...Il Paradiso delle Signore 6 è di nuovo in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, non sono mancate le novità. Ludovica ha ricevuto un telegramma da mamma Flavia, che annunciava il ...Scopriamo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore 6: Ezio Colombo dirà la verità alla fidanzata Veronica?