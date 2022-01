“Il padre del mio fidanzato mi ha offerto 20mila euro a una sola condizione, ecco quale”: la confessione in diretta a I Lunatici (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un ‘regalo’ di Natale che difficilmente potrà dimenticare Daniela, ascoltatrice del programma di Radio 2 I Lunatici. Stando a quanto riportato da Libero, la ragazza ha telefonato in diretta e ha dichiarato: “A Natale sono rimasta sola con il padre del mio fidanzato che mi ha detto che da quando io sono arrivata nella sua vita, il figlio è un disastro. Non studia più, all’università è rimasto indietro, è sempre distratto”. Poi la confessione: “Per questo mi ha offerto 20.000 euro a una sola condizione: lasciarlo. Io a lui voglio bene ma ho 24 anni e questa cifra mi farebbe comodo. E poi ci sono rimasta davvero malissimo”. Da qui un dibattito molto acceso tra chi ha invitato la giovane a prendere in considerazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un ‘regalo’ di Natale che difficilmente potrà dimenticare Daniela, ascoltatrice del programma di Radio 2 I. Stando a quanto riportato da Libero, la ragazza ha telefonato ine ha dichiarato: “A Natale sono rimastacon ildel mioche mi ha detto che da quando io sono arrivata nella sua vita, il figlio è un disastro. Non studia più, all’università è rimasto indietro, è sempre distratto”. Poi la: “Per questo mi ha20.000a una: lasciarlo. Io a lui voglio bene ma ho 24 anni e questa cifra mi farebbe comodo. E poi ci sono rimasta davvero malissimo”. Da qui un dibattito molto acceso tra chi ha invitato la giovane a prendere in considerazione ...

