Il nuovo decreto riduce la “variante Asl” per la Serie A (Di lunedì 3 gennaio 2022) I 52 casi di positività al Covid creano allarme in Serie A, ma al momento non c’è panico. Come spiega la Gazzetta dello Sport, al momento, non sarebbe a rischio lo svolgimento delle gare della prossima giornata, in programma il 6 gennaio. Anche perché nel decreto di Natale è cambiata la quarantena per chi ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) I 52 casi di positività al Covid creano allarme inA, ma al momento non c’è panico. Come spiega la Gazzetta dello Sport, al momento, non sarebbe a rischio lo svolgimento delle gare della prossima giornata, in programma il 6 gennaio. Anche perché neldi Natale è cambiata la quarantena per chi ha L'articolo

Advertising

GiovaQuez : Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene #COVID19 - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - CalcioFinanza : Il nuovo decreto riduce la “variante Asl” per la Serie A - Lspazio1 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone. Caos totale, già si preannuncia un nuovo decreto per… - ACabras87 : @Lorenzo36522471 Si, ma verrà sospeso nuovamente per effetto del nuovo decreto -