Il nuovo album di The Weeknd è Dawn FM | tutti i dettagli e il teaser con i nomi misteriosi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022)FM è ildi The. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantautore attraverso i suoi canali social, dove è comparso unnel quale troviamo in sovrimpressione idi alcuni personaggi interessanti che probabilmente hanno partecipato al progetto. Ildi TheTheha pubblicato il suo ultimo disco, After Hours, nel 2020 con un successo trascinato nel tempo grazie a singoli come In Your Eyes, Save Your Tears e Blinding Lights. Rispetto al disco precedente, inFM sembra essere cambiato il concept: se nel periodo di After Hours ci siamo abituati a vedere Abel Tesfaye con un trucco che lo rendeva simile alla vittima di un pestaggio, a questo giro – ...