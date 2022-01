Il nome di Paolo Rossi all’Olimpico | c’è l’appoggio della Fifa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sta avanzando a passi lenti ma forti, il progetto di cuore e di passione calcistica di intitolare lo Stadio Olimpico al campione del mondo di Spagna ’82, scomparso il 9 dicembre del 2020 per una grave malattia. L’idea era partita da sua moglie Federica, ma l’ispirazione ha trovato appoggio anche nelle istituzioni. Non solo il favoreFedercalcio e dei compagni di squadra di, negli annisua indimenticabile carriera, ma alcuni giorni fa era stata anche la Camera dei Deputati ad approvare una prima impronta, adesso c’è anche il governo mondiale del calcio a dirlo: “Non esiste essere contrari a Pablito, dobbiamo sostenere l’idea di intitolare lo Stadio Olimpico a. Nessuno come lui ha avuto l’impatto che ha avuto sugli italiani ...