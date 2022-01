Il Napoli può ostacolare l’affare tra Milik e la Juventus: il motivo (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Juventus, prossima avversaria in campionato del Napoli nel match in programma giovedì, è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Alvaro Morata, sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante spagnolo infatti non rientrerà nel progetto bianconero da giugno, ma la corte dei blaugrana potrebbe spingere la Vecchia Signora – e l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino – a rinunciare all’ex Real Madrid. Tra i nomi sondati spicca quello di Arek Milik. Già nelle scorse ore si è parlato dell’interesse – noto ormai da tempo – per l’ex Napoli, oggi al Marsiglia. Tuttavia, la pista per arrivare al polacco non sarebbe tra le più semplici, così come spiegato dalla redazione di calciomercato.com. JOIE – FAIR PLAY – 19 ARKADIUSZ KRYSTIAN Milik OM FOOTBALL : Marseille vs Angers – Ligue 1 Uber ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) La, prossima avversaria in campionato delnel match in programma giovedì, è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Alvaro Morata, sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante spagnolo infatti non rientrerà nel progetto bianconero da giugno, ma la corte dei blaugrana potrebbe spingere la Vecchia Signora – e l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino – a rinunciare all’ex Real Madrid. Tra i nomi sondati spicca quello di Arek. Già nelle scorse ore si è parlato dell’interesse – noto ormai da tempo – per l’ex, oggi al Marsiglia. Tuttavia, la pista per arrivare al polacco non sarebbe tra le più semplici, così come spiegato dalla redazione di calciomercato.com. JOIE – FAIR PLAY – 19 ARKADIUSZ KRYSTIANOM FOOTBALL : Marseille vs Angers – Ligue 1 Uber ...

Pistocchi: 'Tuanzebe mi ricorda Tomori, Spalletti aumenterà la fisicità' Sa bene che la piazza, dopo la sconfitta con lo Spezia, vorrà tanto e il Napoli può fare una grande partita. Il problema del Napoli oggi è che ha sprecato un sacco di occasioni e alla prima ...

