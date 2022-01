Il messaggio struggente della ex star di Sex and the City

Leggi su iodonna

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sex and The: Kim Cattrall contro tutte guarda le foto Nel 2018 è morto suicida Chris Cattrall, fratello minore di Kim Cattrall, 65 anni, attrice nota soprattutto per aver interpretato Samantha Jones in Sex and the. E ogni anno, da quel terribile giorno di febbraio, la donna ricorda con immutato amore il famigliare, a cui era legatissima, dedicandogli un post su Twitter in occasione del suo compleanno. Leggi anche › I sessantacinque meravigliosi anni di Kim Cattrall, l’eterna Samantha Jones ...