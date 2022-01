Il kuwaitiano Al Ghais nuovo segretario generale dell’OPEC

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 gennaio 2022) IlHaitham Al-è stato nominato lunedìdell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), ha l'organizzazione in una dichiarazione alla vigilia della sua riunione mensile. Al-, un veterano del settore, entrerà in carica ad agosto, per un periodo di tre anni. Sostituirà il nigeriano Mohammed Barkindo, in carica dal 2016, mentre l'Opec affronta la sfida della ripresa della domanda di oro nero dopo lo shock della pandemia di Covid-19. Ildell'OPEC non ha potere esecutivo, ma è la figura pubblica dell'organizzazione e talvolta funge da diplomatico per facilitare le discussioni tra paesi con interessi divergenti, come l'Arabia Saudita e l'Iran, o più recentemente con gli Emirati Arabi Uniti.