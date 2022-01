Il duo comico pugliese dopo il successo in tv di Felicissima sera fanno centro anche al botteghino

Leggi su iodonna

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Belli Ciao, la commedia di e con Pio e Amedeo uscita al cinema a Capodanno è balzata subito in testa alsbaragliando la concorrenza americana. I film in uscita a Natale 2021 guarda le foto Formata da Matrix Resurrections, quatto capitolo della saga sci-fi con Keanu Reeves, e l’asso pigliatutto del mese di dicembre Spider-Man: No Way Home, diventato il film targato Sony che ha incassato di più. Leggi› Pio e Amedeo su Rai 1 contro Fedez: il rapper risponde in diretta su ...