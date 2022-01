Il Cts favorevole al Super Green Pass per tutti i lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 5 gennaio dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori l’obbligo di Green Pass rafforzato, quello che si ottiene solo con il vaccino anti-Covid. Il suggerimento sull’adozione di questa misura è arrivato dal Comitato tecnico scientifico, come spiega sulla Stampa Donato Greco, epidemiologo, membro del Cts ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. «Ci siamo quasi», dice il medico. E le condizioni sono «mature» per approvarlo «perché il 90 per cento degli over 12 ha almeno una dose, la vaccinazione dei bambini va bene, ma restano 6 milioni di adulti non vaccinati. Di questi un milione e mezzo ha più di 50 anni e 180mila più di 80. Tutte persone che rischiano l’ospedalizzazione e fanno cambiare colore alle regioni. Non sono solo No vax, pensiamo agli ultraottantenni, ma italiani poco raggiunti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 5 gennaio dovrebbe essere esteso al’obbligo dirafforzato, quello che si ottiene solo con il vaccino anti-Covid. Il suggerimento sull’adozione di questa misura è arrivato dal Comitato tecnico scientifico, come spiega sulla Stampa Donato Greco, epidemiologo, membro del Cts ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. «Ci siamo quasi», dice il medico. E le condizioni sono «mature» per approvarlo «perché il 90 per cento degli over 12 ha almeno una dose, la vaccinazione dei bambini va bene, ma restano 6 milioni di adulti non vaccinati. Di questi un milione e mezzo ha più di 50 anni e 180mila più di 80. Tutte persone che rischiano l’ospedalizzazione e fanno cambiare colore alle regioni. Non sono solo No vax, pensiamo agli ultraottantenni, ma italiani poco raggiunti ...

Advertising

IlContiAndrea : Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con posi… - Massimo18783866 : @AlbertoLetizia2 Io sono favorevole all'obbligo di prendersi le proprie responsabilità che siano cittadini, membri… - Rossaliena : RT @IlContiAndrea: Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con positivi,… - ehiaguilera : RT @IlContiAndrea: Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con positivi,… - marika_donne : RT @IlContiAndrea: Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con positivi,… -