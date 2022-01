Il Covid manda in crisi anche l’industria dei preservativi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Diversamente da quel che si potrebbe pensare, nei due anni di pandemia che hanno portato le persone a vivere molto più chiuse nelle case in tutto il mondo, l'industria dei profilattici si è trovata ad affrontare una grave. In un'intervista pubblicata dal Nikkei Asia, l'amministratore delegato del più grande produttore mondiale di condom, il malaysiano Goh Miah Kiat, ha lamentato che la sua Karex ha registrato un crollo delle vendite del 40 per cento.Karex è un gigante che produce ogni anno 5,5 miliardi di condom e opera in 140 paesi. Fattura più del doppio del suo principale competitor nippo-tailandese. Occupa una fetta di mercato globale del 17 per cento sia con i profilattici commercializzati a marchio proprio, sia con quelli prodotti per altri brand. Goh - appartenente alla terza generazione della dinastia di proprietari di questo impero del lattice - punta in ...