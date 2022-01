Il cardinale Bassetti tornato negativo al Covid

(Di lunedì 3 gennaio 2022) IlGualtiero, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato oggial tampone per la ricerca del Sars - CoV - 2. ...

