Il Capodanno di Andrea Nicole: a sorpresa con lei un volto noto di “Uomini e Donne” [FOTO] (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono trascorse molte settimane dalla sua scelta. E Andrea Nicole non può che essere felice. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver annunciato il desiderio di andare a convivere con Ciprian durante un’intervista su un recente numero del magazine Nuovo, ha pubblicato un post molto importante. “È bastato un sorriso la prima volta che … L'articolo Il Capodanno di Andrea Nicole: a sorpresa con lei un volto noto di “Uomini e Donne” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono trascorse molte settimane dalla sua scelta. Enon può che essere felice. L’ex tronista di, dopo aver annunciato il desiderio di andare a convivere con Ciprian durante un’intervista su un recente numero del magazine Nuovo, ha pubblicato un post molto importante. “È bastato un sorriso la prima volta che … L'articolo Ildi: acon lei undi “proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ILA_emme : Ma se Ilaria è con Andrea e Angela e Walter sono in giro per Gallipoli chissa perché AleAmo ha passato il capodanno… - ziwonauta : RT @plasticfreeit: Città ridotte ad uno schifo grazie ai festeggiamenti di capodanno. Per non parlare di persone ferite e animali morti. Da… - Alfonso0070 : RT @plasticfreeit: Città ridotte ad uno schifo grazie ai festeggiamenti di capodanno. Per non parlare di persone ferite e animali morti. Da… - Alice70A : RT @StellaS33442832: Il Capodanno d'amore di #RosalindaCannavò e #AndreaZenga! Nuovi video e le foto! LINK ?? - fainformazione : Il Capodanno d'amore di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga! Guarda tutti i nuovi video e le foto! Rosalinda Cannav… -