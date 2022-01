Il bollettino covid di oggi 3 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il bollettino covid di oggi lunedì 3 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildilunedì 3. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti isu nuovi casi,e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - infoitinterno : Covid oggi Fvg, 453 contagi e 6 morti: bollettino 3 gennaio - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 3 gennaio. 3568 casi su 30923 test. 307 nel tarantino -