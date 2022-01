Il Barcellona ha annunciato Ferran Torres, ma non lo può ancora tesserare a causa del salary cap (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quello di Ferran Torres è probabilmente il trasferimento più importante tra quelli conclusi negli ultimi giorni. Per vedere lo spagnolo in campo, però, i tifosi blaugrana dovranno ancora attendere. Nonostante l’annuncio ufficiale e il benvenuto entusiastico di Xavi, che ha dichiarato di essere soddisfatto dello sforzo della società, c’è da fare i conti con un dettaglio non da poco: il Barcellona non ha potuto ancora tesserare il ragazzo a causa del salary cup. Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, infatti, per il Barcellona sarà necessario portare a termine la vendita di alcuni giocatori o eventualmente rinegoziare il contratto con altri, come Dembelé. Come è noto, il salary cup della Liga impone a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quello diè probabilmente il trasferimento più importante tra quelli conclusi negli ultimi giorni. Per vedere lo spagnolo in campo, però, i tifosi blaugrana dovrannoattendere. Nonostante l’annuncio ufficiale e il benvenuto entusiastico di Xavi, che ha dichiarato di essere soddisfatto dello sforzo della società, c’è da fare i conti con un dettaglio non da poco: ilnon ha potutoil ragazzo adelcup. Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, infatti, per ilsarà necessario portare a termine la vendita di alcuni giocatori o eventualmente rinegoziare il contratto con altri, come Dembelé. Come è noto, ilcup della Liga impone a ...

