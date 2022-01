Il 10 gennaio nessuna chiusura generalizzata: il governo vuole garantire la didattica in presenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scuola è in presenza e resterà tale. nessuna chiusura in vista, nessun rinvio rispetto al rientro tra i banchi fissato al 10 gennaio dopo le feste natalizie. Il governo decide di tenere dritta la barra e non intende fare passi indietro neanche di fronte alla nuova minaccia rappresentata da Omicron e dalla sua alta trasmissibilità. Non troveranno spazio le proposte come quella del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che auspicava un rinvio di 20-30 giorni per la ripresa delle attività didattiche “con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre, raffreddando il picco di contagio che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta”. Quello della scuola è uno dei temi che verranno trattati nel Consiglio dei ministri di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scuola è ine resterà tale.in vista, nessun rinvio rispetto al rientro tra i banchi fissato al 10dopo le feste natalizie. Ildecide di tenere dritta la barra e non intende fare passi indietro neanche di fronte alla nuova minaccia rappresentata da Omicron e dalla sua alta trasmissibilità. Non troveranno spazio le proposte come quella del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che auspicava un rinvio di 20-30 giorni per la ripresa delle attività didattiche “con l’obiettivo di aprire le scuole inquanto prima e per sempre, raffreddando il picco di contagio che avrà aprobabilmente un’altra spinta”. Quello della scuola è uno dei temi che verranno trattati nel Consiglio dei ministri di ...

