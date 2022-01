I portuali di Genova lottano contro le navi della armi. Ma sono stati lasciati soli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Carri armati, missili, elicotteri da combattimento: i lavoratori del Calp denunciano il passaggio dei carichi di materiale bellico. Ma sono loro a finire sotto inchiesta, mentre partiti e altri sindacati ignorano la questione. Al loro fianco restano il Papa e i movimenti pacifisti?? (Foto di Camillo Pasquarelli) Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Carri armati, missili, elicotteri da combattimento: i lavoratori del Calp denunciano il passaggio dei carichi di materiale bellico. Maloro a finire sotto inchiesta, mentre partiti e altri sindacati ignorano la questione. Al loro fianco restano il Papa e i movimenti pacifisti?? (Foto di Camillo Pasquarelli)

