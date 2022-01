Hong Kong, chiude anche il quotidiano online pro-democrazia Citizen News: “Clima deteriorato per l’informazione” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il sito di notizie indipendente di Hong Kong Citizen News ha annunciato che chiuderà il 4 gennaio, citando in una nota pubblicata sui social un “Clima deteriorato per l’informazione” e la necessità di garantire la “sicurezza di tutti”. Lo ha riportato il giornale stesso domenica 2 dicembre in un post su Facebook. “Purtroppo, non possiamo più batterci per trasformare le nostre idee in realtà senza paura a causa del cambiamento epocale nella società negli ultimi due anni e del deterioramento dell’ambiente dei media”, scrive la direzione. “Al centro di una tempesta in corso, ci siamo trovati in una situazione critica. Di fronte a una crisi, dobbiamo garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono a bordo”. Si tratta dell’ultimo di una serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il sito di notizie indipendente diha annunciato cherà il 4 gennaio, citando in una nota pubblicata sui social un “per” e la necessità di garantire la “sicurezza di tutti”. Lo ha riportato il giornale stesso domenica 2 dicembre in un post su Facebook. “Purtroppo, non possiamo più batterci per trasformare le nostre idee in realtà senza paura a causa del cambiamento epocale nella società negli ultimi due anni e del deterioramento dell’ambiente dei media”, scrive la direzione. “Al centro di una tempesta in corso, ci siamo trovati in una situazione critica. Di fronte a una crisi, dobbiamo garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono a bordo”. Si tratta dell’ultimo di una serie ...

