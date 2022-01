Highlights e gol Manchester United-Wolverhampton 0-1 | Premier League 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventunesima giornata di. A Old Trafford Ronaldo e company faticano nel primo tempo, spingono nella ripresa ma vengono beffati all’82’ dal gol dell’esperto Joao Moutinho, che costringe il connazionale CR7 a un boccone amaro. Delude dunque Rangnick in una sfida che era assolutamente da vincere. Di seguito le immagini salienti. SportFace.