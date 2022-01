Green pass rosso? Ecco come fare per riattivarlo se guariti dal Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Il Governo ha deciso di semplificare la procedura Nei giorni scorsi, visto il gran numero di positivi al Covid-19, si sono creati non pochi disagi con i Green pass. Il sistema, visto il gran numero di dati ha ritardato ad inserire e aggiornare i risultati. La conseguenza è stata un numero elevato di Green pass rossi, nonostante le persone fossero in possesso dei requisiti giusti. Al momento della scoperta della positività al Covid-19, il Green pass viene automaticamente bloccato e per riattivarlo, una volta guariti, bisogna seguire una procedura, che prevede diversi passaggi. Il primo è l’invio da parte della struttura sanitaria che ha effettuato il tampone dell’esito sulla piattaforma nazionale. Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Il Governo ha deciso di semplificare la procedura Nei giorni scorsi, visto il gran numero di positivi al-19, si sono creati non pochi disagi con i. Il sistema, visto il gran numero di dati ha ritardato ad inserire e aggiornare i risultati. La conseguenza è stata un numero elevato dirossi, nonostante le persone fossero in possesso dei requisiti giusti. Al momento della scoperta della positività al-19, ilviene automaticamente bloccato e per, una volta, bisogna seguire una procedura, che prevede diversiaggi. Il primo è l’invio da parte della struttura sanitaria che ha effettuato il tampone dell’esito sulla piattaforma nazionale. Il ...

