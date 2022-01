Green pass bloccato dopo il Covid | l' ipotesi del Governo | riattivarlo senza certificato di guarigione ma solo con tampone negativo

Advertising

GuidoDeMartini : Sondaggio Pagnoncelli, il 'partito' dei No green pass sfonda quota 30%???????? - borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - MarcoRCapelli : @Berubara79 @MediasetTgcom24 Confermo. Sono rientrato quattro giorni fa. Madrid e Castilla la Mancha NESSUN green… - angelo_iorizzo : RT @whazdatdude: Novax che rompono il cazzo per il Green Pass, poi festeggiano se prendono il Covid, così possono avere il Green Pass. #nov… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Vediamo come è possibile riattivare iluna volta guariti Al momento per riottenere il certifiato è nessaria una doppia procedura. Innanzi tutto è necessario avere in mano un tampone ...C'è però un problema: decidere dall'oggi al domani che non si può lavorare senza Super, rischia di lasciare a casa 5 milioni di italiani. Per questo il piano sul tavolo del governo Draghi ...Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 3 dicembre 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Prima conferenza stampa dell'anno nuovo per il presidente della Regione ...Per l’obbligo di super Green pass per tutti i lavoratori occorre attendere la riunione del consiglio dei ministri di mercoledì. La decisione è nell’aria da tempo, ma ...