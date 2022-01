Green pass, basta un tampone negativo per riattivarlo: non servirà più il certificato di guarigione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Green pass sarà sbloccato a seguito di un tampone negativo, molecolare o antigenico. Non sarà più necessario il certificato di guarigione. Cambiano perciò – come si legge su Il Corriere della Sera – le regole per riattivare il funzionamento del certificato verde, che viene sospeso – tramite mail o sms – quando viene scoperta la positività. Al momento, la procedura per sbloccarlo segue alcuni passaggi. Prima di tutto, la struttura sanitaria che ha svolto il tampone invia l’esito sulla piattaforma nazionale. In caso di negatività, il paziente deve inviarlo al proprio medico di base. Quindi, quest’ultimo rilascia il certificato di guarigione e sblocca il Green pass ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilsarà sbloccato a seguito di un, molecolare o antigenico. Non sarà più necessario ildi. Cambiano perciò – come si legge su Il Corriere della Sera – le regole per riattivare il funzionamento delverde, che viene sospeso – tramite mail o sms – quando viene scoperta la positività. Al momento, la procedura per sbloccarlo segue alcuniaggi. Prima di tutto, la struttura sanitaria che ha svolto ilinvia l’esito sulla piattaforma nazionale. In caso di negatività, il paziente deve inviarlo al proprio medico di base. Quindi, quest’ultimo rilascia ildie sblocca il...

