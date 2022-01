Grande Fratello Vip, stasera l’ingresso del nuovo concorrente Kabir Bedi (Di lunedì 3 gennaio 2022) stasera 3 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, che vedrà un nuovo ingresso: quello dell’attore Kabir Bedi. Grande Fratello Vip, stasera entra in gioco Kabir Bedi Momentaneo cambio della guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d’avventura hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)3 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, che vedrà uningresso: quello dell’attoreVip,entra in giocoMomentaneo cambio della guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d’avventura hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in ...

