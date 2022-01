Grande Fratello Vip, Signorini si sente male: “Ma questa è impazzita” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha colto di sorpresa Raffaella Fico con un video che ha sconvolto tutti. L’ex fidanzata di Mario Balotelli è stata presa di mira davanti a milioni di telespettatori: ecco il motivo. Raffaella Fico umiliata in diretta: cosa è accaduto. Nonostante Raffaella Fico sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip diverse settimane fa, i telespettatori parlano ancora di lei. In molti non riescono a dimenticare la puntata in cui è stata presa di mira da Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Il conduttore, in quella diretta, mandò in onda un vecchio video della showgirl e lei si mostrò piuttosto imbarazzata. Una scena che i telespettatori hanno difficoltà a scordare, proprio per questo nelle scorse ore è diventato virale sul web ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 gennaio 2022) Durante la puntata delVip, Alfonsoha colto di sorpresa Raffaella Fico con un video che ha sconvolto tutti. L’ex fidanzata di Mario Balotelli è stata presa di mira davanti a milioni di telespettatori: ecco il motivo. Raffaella Fico umiliata in diretta: cosa è accaduto. Nonostante Raffaella Fico sia stata eliminata dalVip diverse settimane fa, i telespettatori parlano ancora di lei. In molti non riescono a dimenticare la puntata in cui è stata presa di mira da Sonia Bruganelli e Alfonso. Il conduttore, in quella diretta, mandò in onda un vecchio video della showgirl e lei si mostrò piuttosto imbarazzata. Una scena che i telespettatori hanno difficoltà a scordare, proprio per questo nelle scorse ore è diventato virale sul web ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Novella_2000 : #GFVip 6: chi sarà eliminato tra Alessandro, Barù, Eva e Federica? I sondaggi - rompipallex : Oggi c'è la riunione Lukaku-Piani alti del Chelsea e noi non abbiamo la diretta Piersilvio dovresti capire che è qu… - Giornaleditalia : #grandefratello Televoto Grande Fratello Vip, sondaggio, percentuali stasera e squalifica: chi esce il 3 gennaio 20… -