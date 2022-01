Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 3 gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, nuovi ingressi, eliminati e ultime news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia il nuovo anno e quale modo migliore se non partire con una bella puntata del Grande Fratello Vip? Il reality di Canale 5 da più di 3 mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori e terrà compagnia al pubblico fino al 14 marzo, data della finale: i concorrenti stanno continuando la loro avventura nella casa più spiata di sempre, tra amori che sbocciano, contrasti e litigate. Ma cosa vedremo stasera in tv in prima serata? Grande Fratello Vip puntata 3 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination Dopo l’eliminazione, un po’ a sorpresa, di Biagio D’Anelli, questa volta al televoto ci sono 4 concorrenti, tutti nuovi arrivati. Stiamo parlando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inizia il nuovo anno e quale modo migliore se non partire con una belladelVip? Il reality di Canale 5 da più di 3 mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori e terrà compagnia al pubblico fino al 14 marzo, data della finale: istanno continuando la loro avventura nella casa più spiata di sempre, tra amori che sbocciano, contrasti e litigate. Ma cosa vedremo stasera in tv in prima serata?Vip: chi sono iinDopo l’eliminazione, un po’ a sorpresa, di Biagio D’Anelli, questa volta al televoto ci sono 4, tuttiarrivati. Stiamo parlando di ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata #3gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, nuovi ingressi, elimi… - silvia95643060 : @Gabriel01030268 Finirà prima o poi questo grande fratello cit ???? - armagio : Per riferimenti: ho guardato quella sul Feyenoord negli ultimi due giorni. Ma anche la serie All or nothing: dopo l… -