Grande Fratello Vip, anticipazioni 3 gennaio: eliminazione, Alessandro tra Sophie e Soleil, nuovi ingressi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera andrà in onda una nuova puntata in diretta del GF VIP, tante le dinamiche per Signorini. In studio Sonia L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera andrà in onda una nuova puntata in diretta del GF VIP, tante le dinamiche per Signorini. In studio Sonia L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - rompipallex : Oggi c'è la riunione Lukaku-Piani alti del Chelsea e noi non abbiamo la diretta Piersilvio dovresti capire che è qu… - Giornaleditalia : #grandefratello Televoto Grande Fratello Vip, sondaggio, percentuali stasera e squalifica: chi esce il 3 gennaio 20… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', tra Gianmaria e Federica c'è sempre più intesa #grandefratellovip -