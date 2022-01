Grande Fratello Vip, Alex Belli contro tutti: “Senza Alpha siete il Grande Geriatrico”. I tweet al veleno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alex Belli non risparmia nessuno, in una serie di tweet pubblicati sul suo profilo nelle scorse ore, l’ex gieffino ha sparato a zero sui concorrenti e sulle dinamiche della Casa, affermando che Senza di lui non è lo stesso. Sempre su Twitter, Alex Belli ha condiviso un lungo video intitolato This is GFVIP’21 -Alchimie Artistiche nel quale si vedono molti momenti vissuti da lui e Soleil Sorge. Alex Belli attacca i concorrenti del GF Vip Alex Belli continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 6 pur non essendo più un concorrente (era infatti uscito poco prima di Natale, squalificato per aver violato le norme anti-covid). Nelle scorse ore si è ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022)non risparmia nessuno, in una serie dipubblicati sul suo profilo nelle scorse ore, l’ex gieffino ha sparato a zero sui concorrenti e sulle dinamiche della Casa, affermando chedi lui non è lo stesso. Sempre su Twitter,ha condiviso un lungo video intitolato This is GFVIP’21 -Alchimie Artistiche nel quale si vedono molti momenti vissuti da lui e Soleil Sorge.attacca i concorrenti del GF Vipcontinua ad essere protagonista delVip 6 pur non essendo più un concorrente (era infatti uscito poco prima di Natale, squalificato per aver violato le norme anti-covid). Nelle scorse ore si è ...

