Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della trentunesima puntata: un nuovo ingresso e un confronto in arrivo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Eccovi il comunicato stampa che riporta le anticipazioni di quello che succederà stasera: Stasera, lunedì 3 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Momentaneo cambio della guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l'occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l'unica new entry della serata, anche nella Casa ci sarà un ...

