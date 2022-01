Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 3 gennaio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 31esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 31esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi un nuovo attesissimo concorrente varcherà la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni della prima puntata del 2022. stasera i concorrenti conosceranno l'identità del loro nuovo coinquilino, nel reality entrerà Kabir Bedi. L'attore, nato il 16 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)su5 alle 21:45 va in onda la 31esimadelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua 31esima- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi un nuovo attesissimo concorrente varcherà la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con leprimadel 2022.i concorrenti conosceranno l'identità del loro nuovo coinquilino, nel reality entrerà Kabir Bedi. L'attore, nato il 16 ...

Advertising

GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Susy96869 : #gfv mi auguro che grande fratello prenda i giusti provvedimenti... Quando si parla di razzismo, LGBT e offese a ca… - rosy_p10 : Aldo è una delle poche note liete del Grande Fratello di quest'anno #GFVIPParty -