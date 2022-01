“Gli piace proprio”: clamoroso Barù, altro che Jessica, ha messo gli occhi sull’Intoccabile (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime ore sembra che l’aria delle feste abbia portato ventate di romanticismo nella Casa del GF VIP, attrazione fatale per Barù? Barù (fonte instagram)Barù è sicuramente il nuovo concorrente più interessante in quest’edizione del GF VIP. L’enologo e food blogger toscano ha da subito attratto le simpatie di compagni in Casa e grande pubblico per il suo temperamento spontaneo e fuori dagli schemi. Se inizialmente si vociferava di una ipotetica liaison con Jessica Selassiè, attualmente il fulcro del suo interesse sembra incentrato su un altra, celebre gieffina. LEGGI ANCHE>> “Barù è un porco!”: esplode lo scandalo in cucina, superato ogni limite Si tratta di Manila Nazzaro, ex Miss Italia nell’edizione del 1999, nonché showgirl e conduttrice radiofonica. Manila è da anni legata al compagno ed ... Leggi su specialmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime ore sembra che l’aria delle feste abbia portato ventate di romanticismo nella Casa del GF VIP, attrazione fatale per(fonte instagram)è sicuramente il nuovo concorrente più interessante in quest’edizione del GF VIP. L’enologo e food blogger toscano ha da subito attratto le simpatie di compagni in Casa e grande pubblico per il suo temperamento spontaneo e fuori dagli schemi. Se inizialmente si vociferava di una ipotetica liaison conSelassiè, attualmente il fulcro del suo interesse sembra incentrato su un altra, celebre gieffina. LEGGI ANCHE>> “è un porco!”: esplode lo scandalo in cucina, superato ogni limite Si tratta di Manila Nazzaro, ex Miss Italia nell’edizione del 1999, nonché showgirl e conduttrice radiofonica. Manila è da anni legata al compagno ed ...

