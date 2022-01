Gli ispettori del lavoro sono troppo pochi e con le armi spuntate | così incidenti e morti in azienda aumentano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Poche migliaia di persone dovrebbero controllare 4 milioni di aziende. E il Documento di valutazione rischi, che dovrebbe essere la mappa per tutelare la salute del lavoratore, è finito nella pastoia della burocrazia

Sono risposte che i magistrati varesini dovranno dare aglidel ministero, se Marta Cartabia accoglierà la richiesta sia di Lega che di Sinistra italiana di scavare nella tragedia di Gazzada.80 del Codice della Strada da parte deglidi cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella GU n. 139/2017, per mitigareeffetti ...Una breve catena di sciatterie giudiziarie, una serie di decisioni prese in modo burocratico, fermandosi alle carte e senza mai guardare davvero negli occhi Davide Paitoni e l'abisso di violenza e di ..."Non si può parlare di incidenti imprevedibili: il tema della violenza è una questione che ormai occupa quotidianamente la cronaca di questo Paese" ...