Giorgia Palmas e Filippo Magnini in vacanza a Dubai con la famiglia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Fuga al caldo per, che nei primi giorni del 2022 volano ainsieme alle figlie Sofia e Mia e ai genitori del nuotatore. Visitano l’Expo lasciandosi incantare dal padiglione dell’Italia e si godono momenti di relax in piscina o la sera in riva al mare, senza dimenticare le cartoline

Sono a Dubai, invece,e Filippo Magnini, che al relax in spiaggia hanno abbinato una visita all'Expo. Anche per l'ex velina e il campione di nuoto si tratta di una vacanza in ...Inizia con una vacanza a Dubai il nuovo anno die Filippo ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono a Dubai, è all’Expo che inizia il loro 2022. Il nuovo anno è con la famiglia al completo o quasi. Con la Palmas e Magnini ovviamente ci sono le figlie Sofia e Mia ...Fuga al caldo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che nei primi giorni del 2022 volano a Dubai insieme alle figlie Sofia e Mia e ai genitori del nuotatore. Visitano l'Expo lasciandosi incantare dal ...