Giarrusso si candida a presidenza Sicilia | M5S | “Iniziativa personale”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’europarlamentare M5S Dinoin corsa per ladella Regione. E’ stato lo stesso esponente grillino ad annunciare la suatura durante la trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’. Ma dopo l’annuncio in tv, ecco intervenire il Movimento Cinquestelle con una nota nella quale “si chiarisce che si tratta di un’assolutamentenon concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delleture e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo”., interpellato intanto dall’Adnkronos sulla disponibilità allatura, ha spiegato come siano state “migliaia le richieste in tal senso che mi sono giunte, non solo da parte di attivisti del ...

L'europarlamentare M5S Dino Giarrusso si candida alla presidenza della Regione Sicilia, ma il Movimento precisa: 'è un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento'. Giarrusso ha annunciato l'...L'europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha annunciato a "L'aria che tira" su La7 la discesa in campo in vista delle regionali L'ex Iena Dino Giarrusso si candida alla presidenza della Regione Sicilia . L'europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha annunciato a "L'aria che tira" su La7 la discesa in campo in vista delle regionali.