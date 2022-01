Giarrusso si candida a governatore della Sicilia E il M5s lo stoppa | iniziativa personale

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La politica scalda i motori in vista delle Regionali inin programma per fine anno. E così arriva un'altratura questa volta in casa 5stelle. "Ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi chiedono dirmi alla presidenzaRegionena - afferma l'europarlamentare M5s Dino-. Vi do una notizia: mi metto a disposizione. Sto bene al Parlamento europeo ma nel M5s la regola aurea per cui bisognava restare da una parte è saltata in altri casi e credo che il modo migliore per vincere le elezioni è avere unatura sostenuta dai cittadini. Si può vincere solo se si è uniti contro un centrodestra che ha governato molto male". L'augurio del pentastellato è che "ci siano primarie all'interno del Movimento. Avremo tutto il tempo ...