Giarrusso fa tutto da solo e in tv si auto-candida in Sicilia. M5S lo gela: una sua iniziativa fuori luogo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giarrusso fa tutto da solo e annuncia spavaldamente in tv: mi candido alla presidenza della Sicilia. Peccato che il Movimento lo smentisca un minuto dopo, ufficializzando la figuraccia del grillino in una nota in cui si parla di «iniziativa personale e fuori luogo». Insomma, il M5S blocca lo scatto in avanti dell’europarlamentare Dino Giarrusso. Il quale, con grande sorpresa di tutti (compresi vertici e colleghi pentastellati) nella puntata di oggi de L’aria che tira su la7 (qui il video) ha trionfalmente annunciato: «Mi candido alla presidenza della Regione Sicilia». Peccato che, a giudicare dalla doccia gelata che ne ha freddato ardori politici e fervore elettorale, sembra proprio che l’ex Iena abbia fatto i conti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022)fadae annuncia spavaldamente in tv: mi candido alla presidenza della. Peccato che il Movimento lo smentisca un minuto dopo, ufficializzando la figuraccia del grillino in una nota in cui si parla di «personale e». Insomma, il M5S blocca lo scatto in avanti dell’europarlamentare Dino. Il quale, con grande sorpresa di tutti (compresi vertici e colleghi pentastellati) nella puntata di oggi de L’aria che tira su la7 (qui il video) ha trionfalmente annunciato: «Mi candido alla presidenza della Regione». Peccato che, a giudicare dalla docciata che ne ha freddato ardori politici e fervore elettorale, sembra proprio che l’ex Iena abbia fatto i conti ...

